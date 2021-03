Bűnügy

Szlovák unokázós csalókat fogtak el Nógrád megyében - videó

Unokázós csalókat fogtak el Nógrád megyében, a szlovák tettesek több embertől csaltak ki, illetve kíséreltek meg kicsalni készpénzt Nógrád és Heves megyében - tájékoztatta a Nógrád megyei főügyész kedden az MTI-t.



Bóna Gyula közleményben ismertette: a 67 éves férfi és társa, egy 52 éves nő február 10-én egy idős salgótarjáni férfitől csalt ki hárommillió forintot. A sértettet külföldi telefonszámról hívták azzal, hogy hozzátartozóját baleset érte, készpénzre van szüksége, amit rendőrök vesznek át tőle. Az idős ember ezt követően a lakcímére érkező, magukat rendőrnek kiadó csalóknak át is adta a kért összeget.



A két szlovák állampolgárt március 26-án Pásztón fogták el, ezen a napon pénz átadására az akció miatt már nem került sor. Az elmúlt hétvégén Salgótarjánban és Gyöngyösön is próbáltak így pénzt szerezni idősektől.



A csalókat őrizetbe vették és többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki.



A főügyész közölte: a Salgótarjáni Járási Ügyészség indítványára a bíróság egy hónapra elrendelte a két gyanúsított letartóztatását a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt, illetve a bűnismétlés megakadályozása érdekében.



A végzést az ügyész mellett a férfi és védője is tudomásul vette, az ellen csak a nő és védője jelentett be fellebbezést.