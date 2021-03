Erőszak

Tízéves kislánnyal erőszakoskodott egy férfi

Három év szabadságvesztésre súlyosította a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, aki egy tízéves kislánnyal erőszakoskodott. A határozattal a táblabíróság a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék ítéletét - közölte az ügyészség hétfőn az MTI-vel.



Mint írták, a táblabíróság januári határozata szerint a vádlott cselekménye tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személlyel szexuális cselekmény végzésével erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntettnek minősül, ezért súlyosították az első fokon hozott két év - végrehajtásában öt év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésről szóló határozatot.



A férfit továbbá végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, amelyek részeként tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezheti, vagy kiskorúval egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állhat.



A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személlyel szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek 2020 májusában.



A Győri Fellebbviteli Főügyészség, mint másodfokú ügyészség a cselekmény súlyosabb, erőszakkal elkövetettnek minősítését, így a büntetés súlyosítását indítványozta.



A Győri Ítélőtábla osztotta a fellebbviteli főügyészség azon álláspontját, amely szerint a vádlott cselekménye súlyosabban minősül. Súlyosan szeméremsértő ugyanis a nő, a gyermek mellének megfogása, nemi szervének simogatása ruhán keresztül is, ha az a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére irányult, illetve arra alkalmas. A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális cselekmény pedig szexuális erőszaknak minősül.



A vádlott és a sértett között rövid ideig fennállt a kapcsolati viszony, a "felügyelete alatt állás" is, amely idő alatt az elkövető meghatározhatja a sértettől elvárt magatartást, vagyis kiskorú esetén gyakorolhatja mindazon jogokat, amelyek az adott körülmények között a szülőt illetnék.



Fennállt az erőszakkal elkövetés is, mert egyrészt a tényállás szerint volt tényleges fizikai erőszak a vádlott részéről, amikor a sértettet tiltakozása ellenére átkarolta és visszahúzta, majd az ölébe ültette, nemi szervét ruháján keresztül simogatta, másrészt mindez erőszakos magatartás, mert ez a gyermek esetében "lenyűgöző erejű erőszaknak" tekinthető - írták.



Az MTI úgy tudja, hogy a vádlott és a sértett nem voltak hozzátartozók, a tízéves kislány testvéreivel a vádlott fiához érkezett látogatóba 2019 márciusában.