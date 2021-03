Bűnügy

Több tízmillió forintot mosott tisztára egy 69 éves naki asszony

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.



A rendőröknek információjuk volt arról, hogy egy Tolna megyei nő egy ismeretlen személy kérésére több banknál nyitott saját nevére bankszámlát, amelyekre büntetendő cselekményekből származó összegek érkeztek. A nyomozás során megállapították, hogy az asszony a bankszámlákhoz igényelt bankkártyákat külföldre - jellemzően Ghánába - küldte el, és az ismeretlen személynek az internetbanki adatokhoz is hozzáférést biztosított - olvasható a police.hu oldalon.



Mint írták, a nő több éven át, számos bankszámlát nyitott különböző pénzintézeteknél, majd az azokra beérkező összegekhez hozzáférést engedett az általa interneten megismert ember kérésére.



A nő engedte, hogy a számláiról a pénzt levegyék, ennek fejében számos alkalommal vett fel ő is kisebb összegeket onnan. Az asszony bankszámláit korábban - más ügy miatt - zárolták. Ő azonban ezt követően még hozzátartozóit is rávette arra, hogy nyissanak bankszámlákat pénzintézeteknél, amelyekhez szintén hozzáférést adott alkalmi ismerősének.



A 69 éves asszonyt kedden fogták el, pénzmosás gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és csütörtökön a Szekszárdi Járásbíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét - olvasható a rendőrség honlapján.