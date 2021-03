Baleset

Autóval húzta maga után a szánkón ülő öccsét, borulás lett a vége - videó

Közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja a Nyíregyházi Járási Ügyészség azt a fiatalembert, aki kiskorú öccsét a gépkocsija után kötött szánkón húzta, majd az árokba borította - írja a Budapesti Autósok Közössége.



A vádirat lényege szerint 2021. január 17-én az esti órákban a vádlott öccsével és annak barátjával szánkózott Tuzsér belterületén, majd ezt megunva arra kérte a vádlottat a testvére, hogy a szánkót kösse a gépkocsija után, és így húzza végig a település havas utcáin. A vádlott előbb ellenkezett, azonban nem akarta, hogy öccse haragudjon rá, így eleget tett a kérésének. Harmadik társuk a gépkocsi hátsó ülésén helyezkedett el, és telefonjával rögzítette, sőt élőben közvetítette az interneten a szánkózást. A vádlott kb. 25-30 km/h sebességgel haladt a gépkocsival, öccse pedig a szánkón ült, amely többször átcsúszott a szemközti oldalra, majd végül egy élesebb kanyarban a szánkó felborult, a sértett pedig a hólepte árokba esett.



Szerencsére a balesetben nem sérült meg senki. A vádlott és a sértett is viccesnek tartották a történteket, annak komolyságát és veszélyét csak utólag ismerték fel.



Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a vádlottat és tiltsa el a közúti járművezetéstől is.



A szigorúnak látszó ügyészi indítványt az indokolja, hogy az másokat is visszatartson az ilyen meggondolatlan cselekedetektől.



Az eljárás a Kisvárdai Járásbíróságon folytatódik.