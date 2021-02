Baleset

Balesetet szenvedett Jakab Péter

Ritkán adom ki a kormányt a kezeim közül, most útban a Parlament felé mégis megtettem. Hál’ Istennek senkinek nem esett baja – írta Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Facebookon, amihez egy fotót is feltöltött, amin az összetört Skoda látható.



Jakab szerint a mentők hívás nélkül megálltak mellettük, hogy megnézzék, rendben vannak-e, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy azt nem tudja, a kormánymédia mit keresett a helyszínen.



A pártelnök valószínűleg a Pesti Srácokra gondolt, ők azt írták, hogy az Árpád hídnál futottak bele a balesetbe. A lap szerint egy másik autóval ütközött, aminek a hátulja tört össze.