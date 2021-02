Bűnügy

Vasutasokra támadt egy jegy nélküli ukrán férfi egy nyíregyházi személyvonaton

A jegyvizsgáló a mozdonyvezetővel közösen próbálta meg rávenni a férfit a leszállásra, de ő ököllel arcon ütötte a mozdonyvezetőt és gyomron vágott egy közelben álló utast is. 2021.02.17 20:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Letartóztatását indítványozza a Nyíregyházi Járási Ügyészség egy ukrán férfinak, aki kedden egy Nyíregyháza és Rakamaz között közlekedő személyvonaton rátámadt a jegyvizsgálóra és a mozdonyvezetőre, majd egy utast is megütött.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében azt írta, a nyomozás eddigi adatai szerint a férfinak nem volt érvényes menetjegye, ezért a kalauznő megkérte, hogy a következő megállóban szálljon le a vonatról. A férfi a görögszállási állomáson ugyan leszállt a szerelvényről, de visszaugrott az induló vonat első kocsijába és a jegyvizsgáló ismételt kérésére sem volt hajlandó elhagyni a szerelvényt.



A jegyvizsgáló a mozdonyvezetővel közösen próbálta meg rávenni a férfit a leszállásra, de ő ököllel arcon ütötte a mozdonyvezetőt és gyomron vágott egy közelben álló utast is - olvasható az ügyészségi közleményben. A támadó ezután követte a kalauznőt, aki maga után lezárta a kocsi ajtaját. A támadó erre könyökével betörte az ajtó üvegét, és megpróbált bejutni az időközben a vezetői fülkéjébe bezárkózó mozdonyvezetőhöz is.



A főügyészség a közleményben megjegyezte, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével gyanúsított külföldi férfi ellen lopás és garázdaság miatt van folyamatban eljárás, munkahelye, jövedelme és állandó lakcíme nincs Magyarországon.



A gyanúsított letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság.