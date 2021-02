Bűnügy

Barátnője tudhatja, hol van VV Fanni holtteste

Novozánszki Fanni családjának ügyvédje, Lichy József az egyik kereskedelmi rádió reggeli műsorában arról beszélt, hogy Fanni barátnője, B. Erika önként vetette alá magát a poligráfos vizsgálatnak, ami felemás eredményt hozott - írja a Bors. A lap arról is ír, hogy a nő nemmel válaszolt a kérdésre, hogy nyújtott-e valamilyen segítséget Fanni eltüntetéséhez, és a hazugságvizsgáló szerint a nő igazat is mondott.



Egy másik kérdésre azonban, hogy mondta-e neki a vádlott, hogy megölte Fannit, a gép "megtévesztő szándékú választ jelzett".



"A harmadik kérdésre, hogy tudja-e, hogy hol lehet barátnője holtteste, szintén nemmel válaszolt, és a gép ismét jelzett, ami nem lepte meg Fanni egy régebbi barátnőjét, H. Hajnalkát. Ő azt mondta a lapnak, biztos benne, hogy a vádlotton kívül más is tudja, hol lehet barátnője holtteste. Fannit pár hét alatt módszeresen szakították el a külvilágtól, a barátaitól, s szinte már csak egy emberrel tartotta a kapcsolatot. Rengeteg hazugság, ármánykodás szőtte át ezt az időszakot, de Fanni sajnos hitt és bízott, még azok után is, hogy az állítólagos "legjobb barátnőtől" egy "köszönömöt" nem ka­pott, amikor nem sokkal a halála előtt kifizette az óvadékát, és ki­hozta őt az előzetesből" - fogalmazott Hajnalka.



Felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra is, hogy bár a vádlott azt állítja, ő Fanni eltűnésének a napján beszélt és találkozott először a lánnyal, ezzel szemben B. László exe a tavaly szeptemberi tárgyaláson azt mondta, hogy már Fanni eltűnése előtt hetekkel hallotta B. László szájából VV Fanni nevét.