Koronavírus-járvány

Több olyan weboldalt is talált a rendőrség, ahol fertőzés elleni 'csodaszert' árulnak csalók

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának nyomozói az utóbbi hetekben több olyan weboldalt és fórumot is azonosítottak, ahol ismeretlen csalók koronavírus elleni "csodaszereket" próbálnak meg értékesíteni.



Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szombaton azt közölte a police.hu honlapon, hogy a minél nagyobb haszon elérése érdekében a bűnözők úgy állítják be ezeket a "gyógyszereket", mint amelyek szigorú bevizsgálásokon estek át.



A nagyobb hitelesség elérése érdekében az elkövetők gyakran szakértőket szólaltatnak meg, stúdióbeszélgetéseket imitálnak és tudományosnak látszó tanulmányokra is hivatkoznak a hirdetéseik során.



Hozzátették, közelebbről megvizsgálva ezeket az oldalakat azonban hamar kiderül, hogy a hangzatos leírásokon túl sem az említett szerekről, sem azok terjesztőiről nem található semmilyen ellenőrizhető adat, a megszólaltatott szakértők valójában nem létező személyek, a tudományos kutatások pedig sosem történtek meg.



"A bűnözők egyedüli célja ezekkel a hirdetésekkel, hogy minél több állampolgártól csaljanak ki pénzt, és ha végül küldenek is valamilyen terméket, annak forrásáról és az abban lévő hatóanyagok összetételéről és hatásáról semmilyen ellenőrizhető adat nem állapítható meg" - írta a rendőrség.



Hangsúlyozták, hogy a kibernyomozók a bűncselekmény gyanúját megalapozó oldalak felderítése esetén mindig nyomozást indítanak az üzemeltetők azonosítása és felelősségre vonása céljából, valamint felveszik a kapcsolatot a tárhelyszolgáltatókkal a weboldalak internetről történő mielőbbi eltávolítása érdekében.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön szintén a police.hu oldalon közölte, hogy több száz millió forint értékű, gyógyszerként hirdetett, de Magyarországon nem engedélyezett terméket foglaltak le, amelyeket Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának nevével visszaélve reklámoztak.