A macskák ilyet sosem csinálnának!

Igaz történet: ottfelejtette kutyáját a betörő Ináncson, a rendőrök hazáig követték az ebet

Igen komikus történetet tett közzé a Magyar Rendőrség a Facebook-oldalán. Mint írták, még január 13-án tett bejelentést egy ináncsi lakó az encsi rendőrségen, hogy távollétében betörtek az otthonába.



Az ablakon keresztül behatoló tolvaj alaposan kipakolta az ingatlant: nemcsak a kanapéágyat, a tévét és a páraelszívót vitte magával, hanem még a szőnyeget is. De a paplanok, a párnák, a függönyök, a karnisok és a szennyeskosár is kellett neki, és sok női ruhára is szemet vetett.



A rendőrök számára azonban a legérdekesebb az volt, amit otthagyott: mégpedig egy jámboran heverésző kutyát, amiről a károsult egyértelműen kijelentette, az bizony nem az övé.



Nem volt más hátra: útjára engedték a kutyust a borsodi községben, az pedig szépen hazaballagott a 90 méterre lévő lakóhelyére – nyomában az érdeklődő hatósággal.



Gazdája a kutyusnak igen, nekünk már kevésbé örült.