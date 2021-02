Gyilkosság

Megölte élettársát, majd a tetemét gödörbe gurította egy férfi Veresegyházon - képek

A 49 év éves nő eltűnését január 11-én jelentette a féltestvére, mert akkor már hónapok óta nem hallottak felőle. 2021.02.06

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és egy gödörbe rejtette Veresegyházon - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a rendőrség honlapján.



A szintén 49 év éves nő eltűnését január 11-én jelentette a féltestvére, mert akkor már hónapok óta nem hallottak felőle. A rendőrök megkeresték a nő ismerőseit, feltérképezték lakókörnyezetét, kikérdezték korábbi élettársát is, aki elmondta, 2020 nyarán elváltak útjaik, a nő elhagyta, azóta nem tud róla.



A rokonok szerint azonban tavaly novemberben a nő még együtt élt a párjával, és a holmijai is a mai napig a férfinél voltak. A férfit ezért ismét kihallgatták.



Ekkor azt mondta, hogy tavaly, egy késő őszi estén aludni tértek, majd hajnalban a nőt felakasztva találta veresegyházi lakásukban. Még az újraélesztésére is kísérletet tett, ám amikor látta, hogy küzdelme hasztalan, megijedt és a holttestet egy közeli gödörbe dobta - állította.

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

A férfi megmutatta az állattetemek elföldelésére is használt gödröt, ahol szombat reggel - egy ló maradványai alatt - meg is találták a nő holttestét. Az áldozat testén több olyan sérülést - sorozatos bordatörést, szilánkos lapockatörést, törött fogakat - találtak, amelyek egyértelműen bántalmazásból eredhettek. Az igazságügyi orvosszakértő kizárta az önkezűséget, önakasztásra semmi nem utalt.



A bizonyítékok hatására a férfi megtört és beismerte a bűncselekmény elkövetését. Vallomása szerint egy ideje már gyakran veszekedtek élettársával, és tavaly november 5-én eldurvult egy ilyen vita. "Ki volt kattanva" - mondta -, amikor lefejelte, majd bakanccsal megrugdosta áldozatát. Az élettelen testet ezután pokrócba csavarta, begurította a gödörbe, hulladékkal és gallyakkal letakarta, majd elment dolgozni.



A férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás, és a rendőrök kezdeményezik a letartóztatását - áll a közleményben.