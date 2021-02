Szörnyű baleset

Borosüvegek voltak a sofőr kocsijában, aki letarolt egy családot az M6-oson

Egy öttagú család épp az állatorvostól tartott hazafelé, amikor egy szabálytalan autós beléjük csapódott. 2021.02.04 08:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy 11 éves kislány halt meg abban a balesetben, amely kedd este történt az M6-os autópályán. A balesetet okozó sofőrnél borosüvegeket találtak, vizsgálják, hogy ivott-e.



Iskolatársukat kénytelenek gyászolni a martonvásári általános iskola diákjai. Csapó Tamás igazgató maga is apa, de ő is csak elképzelni tudja, mit élhetnek át a meghalt Zita szülei. Tegnap reggel neki kellett kiállnia az ötödikesek elé, hogy közölje velük, amit a 10-11 éves gyerekek talán még nem is képesek felfogni - írja a Bors.



"Bementünk az osztályfőnökükkel a kislány osztálytársaihoz, hogy röviden elmagyarázzuk nekik, hogy mi történt. Természetesen mélyen érintette őket, hogy elveszítették a kis társukat, aki tegnap még ott ült velük, de ma már hiába várták. A padján mécsest gyújtottunk. A gyász feldolgozásában pszichológus is segíti a gyerekeket. Megpróbáljuk összegyűjteni a szép emlékeket"- nyilatkozta a lapnak az intézményvezető.



Az öttagú család éppen Rácalmásra ment, hogy háziállatukat, egy nyulat, orvoshoz vigyék az évente szokásos oltásra. Már hazafelé tartottak, az édesanya vezetett.



Az M6-os autópályán az adonyi kihajtó előtt egy fekete autó hátulról beléjük rohant. Zita a helyszínen meghalt, édesanyját és testvéreit súlyos, életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az édesapa könnyebb sérüléseket szenvedett. A nyúl elpusztult - írja a lap.



A helyiek döbbenten fogadták a tragédia hírét.



"Mindig a legrendesebb, legjobb emberekkel történnek tragédiák" - mondta a család egy ismerőse.



"Jó volt nézni, hogy a szülők mennyire szeretik egymást és a gyerekeket. Mindhárman jólneveltek és kedvesek" - tette hozzá egy idősebb asszony.



A balestet okozó sofőrt, egy 25 éves győri férfit tegnap őrizete vettek, és megindították ellene a büntetőeljárást. Az általa vezetett autóban borosüvegeket találtak, és felmerült a gyanú, hogy részegen vezetett.