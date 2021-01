Bűncselekmény

Kriptovalutával fizető, a darkneten üzletelő drogkereskedőt lepleztek le Győrben

Darknetes piactérről, azaz az internet láthatatlannak gondolt felületéről árut rendelő drogkereskedőt lepleztek le Győrben a rendőrök. A fiatal férfi Németországból szerezte így be a kábítószert, amelynek ellenértékét a bitcoin nevű kriptovalutával - digitális fizetőeszközzel - egyenlítette ki.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) győri osztálya különösen jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folytat nyomozást F. Alex győri lakos és társa ellen - közölte az NNI szombat reggel a police.hu oldalon. A gyanúsított az internet arctalanságában bízva rendelte a drogot, amiért bitcoinnal fizetett, de így is megtalálták - írták.



A nyomozók január 15-én léptek kapcsolatba külföldi partnerszervekkel, mert gyanú merült fel, hogy a 25 éves férfi a darknet anonimitását kihasználva többször vásárolt Németországból szintetikus kábítószert, és akkor is még több szállítmány érkezését várta. Hazai és külföldi futárszolgálatokkal együttműködve azonosították a megrendelőket, majd az NNI munkatársai január 19-én este, a csomagfelvétel után Győrben elfogták a férfit és társát.



A rendőrök megállapították, hogy F. Alex tavaly november óta legalább 18 alkalommal kísérelt meg - több kilogrammnyi, különböző tisztaságú és típusú - kábítószert rendelni darknetes piactérről. A rendelések fele sikeres volt: a férfi több mint egykilónyi nagy tisztaságú kábítószert (metamfetamint, kokaint, speedet) rendelt, amelynek az ellenértékét bitcoinban fizette meg, több ezer euró értékben. A rendőrök hetvendekányi, a feketepiacon több millió forintot érő metamfetamint foglaltak le.



A bíróság pénteken elrendelte F. Alex letartóztatását. Társa szabadlábon védekezhet - olvasható a közleményben.



Az őrizetbe vétel után azonosítottak egy újabb kábítószergyanús csomagot is, amelyet azonban a 25 éves gyanúsított már nem tudott átvenni - tették hozzá.