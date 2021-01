Bűnügy

Így ütötték egymást egy esztergomi kocsma vendégei - videó

Egy esztergomi férfi rátámadt az egyik kocsma pultosnőjére, majd az őt védő vendégeket is meg akarta verni. 2021.01.15 16:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A garázdaság vétsége miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a szegedi férfival szemben, aki ittas állapotban a pultosnőre, és a nő védelmére kelt vendégekre támadt.



A vádirat szerint a férfi 2019. november 1-jén az esztergomi kocsma kerthelyiségében ittas állapotban elaludt.



A pultosnő a férfit három alkalommal is felrázta, és megkérte, hogy ne ott aludjon. Az elkövető ezt zokon vette, ezért a harmadik alkalommal megfogta és megrántotta a pultosnő pólóját. A nő segítségére sietett a szórakozóhelyen jelenlévő egyik férfi vendég, aki közéjük állt. Az ittas férfi azonban őt lökdöste, ezért a lökdösött férfi igyekezett lefogni a vádlottat, hogy megakadályozza abban, hogy őt ütés érje. Két másik férfi vendég is próbálta a dulakodó férfit lefogni.



Az elkövető ordítozva az általa lökdösött férfit egy üveg hamutartóval fejbe dobta, ezután ököllel is meg akarta ütni, de a sértett elhajolt. Az ittas férfi egy másik férfit a fején egy kemény tárggyal ütött meg, a további ütéseket sikerült kivédenie. Az elkövető egy harmadik férfinak a kezét próbálta megharapni, majd a combján ütötte meg. A megütött, illetve fejbe dobott két férfinak egyaránt nyolc napon belül gyógyuló sérüléseik keletkeztek, emiatt nem kérték az elkövető megbüntetését.



Az esztergomi rendőrök a bejelentést követő perceken belül a helyszínen elfogták az elkövetőt.



A férfi többszörös visszaeső, őt a bíróság 2018-ban lopás bűntette miatt 2 év 6 hó fegyházbüntetésre ítélte, amelyből 2019. május 27-én szabadult.



Az ügyészség a benyújtott vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság a vádlottat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.



Az eseményeket a kocsma kamerája rögzítette.