Erőszak

Jogerősen tíz évet kapott a tizenhét évig Mexikóban bujkáló késelő

Jogerősen tíz év szabadságvesztésre ítélték azt a férfit, aki 2001-ben megkéselte egy budai szálloda recepciósát, majd tizenhét évig Mexikóban bujkált - közölte a Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön a bírósági honlapon.



A közlemény szerint a vádlott 2001. szeptember 28-án az egyik társával együtt álnéven, hamis okmányokkal és személyi adatokkal jelentkezett be egy budai hotelbe azért, hogy ott "a korábbi módszerrel vagyon elleni bűncselekményeket kövessenek el". Rövid idő múlva csatlakozott hozzájuk harmadik társuk is.



A recepciósnak a vádlott és társai ismerősek voltak, mivel a szállodában 2000 novemberében is volt egy lopássorozat, és hozzájuk hasonló személyleírású emberek merültek fel elkövetőkként.



A vádlott és társai este álkulccsal bementek a szálloda német vendégeinek szobájába, és elvittek egy fényképezőgépet meg egy mobiltelefont.



Közben a recepciós jelzésére a hotel tulajdonosa és alkalmazottai kérdőre vonták a vádlottat és társait, és dulakodni kezdtek. Ekkor a vádlott egy késsel megvágta őket. A recepcióst a mellkasán és a hasa bal oldalán legalább kétszer közepes erővel szúrta meg, majd elmenekült. A vádlott egyik társa szintén elmenekült, a másikat a rendőrök a helyszínen elfogták.



A hotel tulajdonosa és segítői nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, a recepciós viszont életveszélyes állapotba került. Életét a gyors orvosi ellátás, a mellkasfeltáró műtét mentette meg.



A vádlott Mexikóba szökött és hamis személyazonossággal új életet kezdett. Nemzetközi elfogatóparancs alapján fogták el az ottani hatóságok 2018-ban, majd Magyarországra szállították. 2019. február 1-ig letartóztatásban volt, majd óvadék ellenében bűnügyi felügyelet hatálya alatt állt. Az elsőfokú ítélet kihirdetése után végül ismét elrendelték a letartóztatását.



Az ítélőtábla közleménye szerint az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék megállapította azt is, hogy a vádlott és egyik társa az 1990-es évektől kezdve többször volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények - köztük szállodai lopások - miatt. A törvényszék tavaly június 24-én a férfit aljas indokból elkövetett emberölés kísérlete miatt 8 év fegyházra ítélte, valamint kötelezte csaknem 600 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére.



A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a szabadságvesztés időtartamát nyolcról tíz évre súlyosította. A férfi legkorábban büntetése kétharmad részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.