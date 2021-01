Erőszak

Letartóztatták a gyermekét antidepresszánsokkal megmérgező anyát

Jogerősen elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra annak a nőnek a letartóztatását, aki antidepresszánsokkal mérgezte meg hároméves gyermekét.



A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta: a 25 éves nő kedden több antidepresszáns tablettát is beadott a fiának azért, hogy megölje. A nő ezután - az öntudatlan és életveszélyes állapotba került gyermekkel - találkozott a saját édesanyjával, aki unokája állapotát észlelve kérdőre vonta a nőt, majd a kisfiút kórházba vitték.



Az orvosi ellátás megmentette a gyermek életét - tették hozzá.



A Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, ezt a bíróság február 8-ig el is rendelte.



A letartóztatás végrehajtási helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki.



A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a kiszabható büntetés mértéke, a nő mentális állapota és kötődést biztosító munkaviszony hiánya miatt feltehető, hogy a gyanúsított jelenléte nem biztosítható az eljárás során, valamint fennáll a bűnismétlés vagy újabb erőszakos bűncselekmény elkövetése is - olvasható a közleményben.