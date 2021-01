Erőszak

Megkéselni is megpróbálta a 14 éves lányt szilveszter este fogvatartója

2021.01.04 05:22 ma.hu

Egy mindössze 14 éves lányt tartott fogva órákon keresztül egy 26 éves férfi Pécsen még szilveszter estéjén. Amikor a lány haza akart menni, rázárta az ajtót, majd össze is verekedtek. A gyereknek végül sikerült segítséget kérnie. A fogvatartót azóta a rendőrök elfogták és őrizetbe vették. Kiderült, hogy a fiatal lánynak korábban szexuális kapcsolata volt a férfivel - számolt be róla az ATV.



Szilveszter estéjén a bátyjával érkezett a lány korábbi partneréhez. A testvére időközben elment, majd amikor a mindössze 14 éves lány is el akart indulni, azt a 26 éves férfi megakadályozta.



"Bezárta az ajtót és azt akarta, hogy beszéljék át a kapcsolatukat. Összeszólalkoztak, majd össze is verekedtek. A férfi pedig azt kérte, hogy a lány szóljon telefonon a szüleinek, hogy csak másnap fog hazamenni. A lány ekkor tudta értesíteni az ismerősét, aki ezután azonnal hívta a rendőrséget" - mondta el Popovics Dejan, a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság szóvivője.



Az ismerőst híradónk stábjának sikerült elérni, aki nyilatkozni nem akart, de elárulta, hogy a dulakodás közben a férfi egy késsel is meg akarta szúrni a lányt, de a párnát találta el. Azt is elmondta, hogy a 14 éves lánynak szexuális kapcsolata is volt a férfival. A rendőrök egyébként a férfit a helyszínen elfogták.



"Minden olyan testi jellegű kapcsolat, ami 14 éven alulival van, az mind lélektanilag, mind jogilag abúzusnak minősül, és a kislány oldaláról, mivel ez egy hosszabb ideje tartó kapcsolat volt nem is egy ilyen romantikus szál volt, nem is úgy élte meg, hanem inkább apafiguraként tekintett erre a fiatalemberre" - magyarázta Kálmán Mátyás tanácsadó szakpszichológus.



A 26 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Ellene a személyi szabadság megsértés mellett szexuális visszaélés gyanúja miatt folyik eljárás.