Rendőrség-bűnügy

Több mint fél mázsa tűzijátékot foglaltak le a gödöllői rendőrök

Több mint fél mázsa illegálisan árusított tűzijátékot foglaltak le a gödöllői rendőrök egy hipermarket parkolójában - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.



A közlemény szerint a rendőrség szerda délután lakossági bejelentést kapott arról, hogy egy férfi pirotechnikai eszközöket árul egy hipermarket parkolójában; a rendőrök a gyanúsítottat éppen egy adásvétel közben érték tetten.



Az intézkedés során a rendőrök 3233 rakétát, rakétacsomagot, szikraszökőkutat és óriás forgót találtak a járműben.



A pirotechnikai eszközöket árusító férfi rendelésre akár házhoz is szállította a vevőknek a tűzijátékokat.



A gödöllői rendőrkapitányság lefoglalta a csaknem 65 kilogrammnyi terméket és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés miatt indított eljárást a 49 éves budapesti férfi ellen.



A hatóságok korábban arról tájékoztattak, hogy az idei szilveszterkor a koronavírus-járvány elleni küzdelem okán tilos a tűzijátékok közterületi használata, így árusítása is. Továbbá magánterületen is csak az egész évben kapható, alacsony kockázatú, úgynevezett első és második kategóriájú pirotechnikai eszközök működtetése megengedett.