Állatkínzás

Felakadt szemmel, lerágott mellső végtaggal találtak az összekötözött lábú házőrzőre az erdőben

Még a tapasztalt állatvédők és a rendőrök is meglepődtek, amikor a Nógrád megyei Érsekvadkert melletti erdőben egy gyönyörű, jó fizikai állapotban lévő házőrző kutya tetemére találtak nemrég. A nyolc éves négylábút a saját gazdája vitte a fák közé - írta a borsonline.hu.



"Bejelentés után mentünk a helyszínre két társammal, az erdő közepén pedig megláttuk az összekötözött lábú állatot. Chip is volt benne, így kiderült, hogy a közép-ázsiai kutya nyolc éves. De a gazdája nevét is megtudtuk, aki ellen megtettem a feljelentést" – szögezte le a Borsnak Makrai Krisztián, a Segítő Kezek az Állatokért Alapítvány vezetője, aki szerint egyértelműen állatkínzás történt.



Az állatvédők vezetője úgy tudja, hogy a kutya helybéli gazdája ezzel szemben a rendőröknek azt állította, hogy a Hacsikó nevű négylábú otthon halt meg, ő pedig csak kihozta a tetemet az erdőbe.



"Elképzelhetetlennek tartjuk a magyarázatát, de akkor sem érdemelte volna meg, hogy egy erdőbe dobják az összekötözött testét. A jobb első lába csontig le volt rágva. Lehet, hogy próbált kiszabadulni, de az is lehet, hogy allergia miatt csinálta. Mindenesetre a kutya szemei fel voltak akadva, amikor rátaláltunk…" – tette hozzá a férfi.