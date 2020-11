Állatkínzás

Tiltott állatviadal szervezőit fogták el a rendőrök Nyíregyházán

2020.11.30 18:38 MTI

Állatviadal szervezésével és állatkínzással gyanúsítják azt a hat embert, akiket egy tiltott állatviadalon fogtak el a rendőrök és a Terrorelhárítási Központ munkatársai szombaton Nyíregyháza külterületén - közölte a rendőrség honlapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn.



A közlemény szerint a viadalokat az állatok tartására és kiképzésére kialakított ingatlan használója, egy 46 éves nyíregyházi férfi szervezte meg, aki a nap első mérkőzésén az egyik saját kutyáját is harcoltatta, ebbe azonban az állat belepusztult.



A megalapozott gyanú szerint a férfi kifejezetten állatviadalokon való részvételre vásárolta, tenyésztette és nevelte a kutyákat, "felkészítésük" során pedig kegyetlenül bánt velük. A hasonló érdeklődésű ismerőseivel főként a közösségi médián tartotta a kapcsolatot: az állatviadalok megszervezésére 42 éves kótaji ismerősével közösen készült, kutyáikkal résztvevőként, bíróként vagy nézőként vettek részt az egyes mérkőzéseken, amelyekre fogadásokat is kötöttek - olvasható a közleményben.



A rendőrök a szombati rajtaütés helyszínéről előállítottak közül hat férfit hallgattak ki gyanúsítottként, az ingatlanon talált huszonöt kutyát lefoglalták és gondoskodtak a biztonságba helyezésükről. A nyomozók emellett az állatok harcra történő felkészítéséhez használt különböző eszközöket, például futópadokat, fecskendőket, teljesítményfokozó szereket, gyógyszerkészítményeket és a korábbi állatviadalokról készült felvételeket tartalmazó elektronikus adathordozókat is lefoglaltak.