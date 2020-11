Rendőrség

A kanapéján ébresztette a férfit a készenléti rendőrség - videó

Nem szívesen osztunk meg ilyen megrázó esetet, de ez a történet is bizonyítja, milyen veszélyeket rejt magában az online tér arctalansága. Mindenkire nézve - írta Facebook-oldalán a Magyar Rendőrség.



Egy 25 éves férfi kiemelt fizetéssel kecsegtető modell és hostess munkákra keresett jelentkezőket. Az érdeklődőket arra kérte, hogy az elbírálás érdekében küldjenek magukról fotókat. Először ruhában, aztán fehérneműben, majd meztelenül. Végül pedig kifejezetten szexuális jellegű képeket és videókat akart látni. Eddig is elég borzalmas, igaz? De sajnos van rosszabb is. A férfit az sem tartotta vissza, ha a jelentkezőkről időközben kiderült, hogy kiskorú. Sőt, a hirdetéseket többször kifejezetten 13-14 éves korú lányoknak címezve adta fel. És még ez sem volt számára elég. A képeket az érintettek korára tekintet nélkül feltöltötte képmegosztó és közösségi média oldalakra. Többször az áldozatoktól kicsalt felvételekkel hamis online hirdetéseket tett közzé, melyekben szexuális szolgáltatások nyújtását vállalta a nevükben.



Az NNI kedd hajnalban ütött rajta. Számítógépe átvizsgálásakor kiderült, áldozatai fotóit és videóit egy “siker” nevű mappában tartotta.