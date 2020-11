Tragédia

A nagypapa segítette a kisfiút a tetőre, de ő és felesége már nem tudott kimenekülni - videó

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, november 23-án a hajnali órákban Budapest XV. kerületében, a Pázmány Péter utcában kigyulladt egy épület. A segélyhívásra hét egységgel indultak a helyszínre a budapesti rendőrök; elsőként a rákospalotai járőrök értek ki 4 perc alatt az égő házhoz, ahol a tetőről egy kisfiú segélykiáltását hallották.

A járőrök nem tudtak bejutni a házba, ezért átkutatták a kertet, és egy létrát támasztottak a tetőhöz. Az egyik járőr a létra mellett lévő vízgyűjtőre mászott, és segített lejutni a tetőn rekedt gyereknek. A 12 éves fiút a mentők kórházba vitték, az orvosok jelenleg még megfigyelés alatt tartják.



Az égő épületből néhány perccel később a tűzoltók eszméletlen állapotban egy nőt és egy férfit hoztak ki. Kiderült, a kisfiúnak nagyapja segített a tetőre jutni: a férfinek még maradt annyi lélekjelenléte, hogy unokáját mentse, ő és felesége azonban már nem tudtak kijutni a házból.



A gyermeket egyedül nevelő nagyszülők a tűzesetben életüket vesztették, a nagyapa a helyszínen, nagyanya a kórházban vesztette életét.

A helyszínen tartott tűzvizsgálat és az adatgyűjtések kapcsán felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztály több emberen elkövetett emberölés bűntett miatt rendelt el nyomozást. A tűzvizsgálatnál kutyát is bevontak a leégett ház átvizsgálásához, és a keresőkutya több helyen égésgyorsító jelenlétét jelezte.



A nyomozás adatai szerint a családnak munkáltatójuk biztosított lakást az épületben, mellettük szintén egy alkalmazott lakott; az 51 éves férfinek főnöke szívességből engedte meg, hogy a ház egyik részéből kialakított lakásban lakjon. A tűz előtti napon a tűzben elhunyt nagyszülők panaszkodtak munkaadójuknak a férfire, hogy ittasan átment hozzájuk, kiabált és dörömbölt. Később M. András munkaadójával is összeveszett, majd a gyanú szerint másnap hajnalban tüzet gyújtott a család lakása melletti garázsban.



A tűz okozásával gyanúsítható 51 éves M. András elfogására hajtóvadászatot indítottak az életvédelmi nyomozók, melynek eredményeként az újpesti járőrök a férfit november 23-án délben a Nyár utcában el is fogták.



A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a férfit több emberen elkövetett emberölés bűntett, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete és különösen nagy kárt okozó rongálás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és kezdeményezték a letartóztatását.