OMSZ

Ízléstelen és veszélyes tréfáról számolt be az Országos Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy akad, aki a hatalmas leterheltség ellenére is "szívesen csinál bohócot" az életmentőkből.



Vasárnap délután például egy hasba szúrt nőhöz kérték a mentők segítségét a XIII. kerületbe. Az esethez azonnal több egységet is riasztott a mentésirányító, a mentők pedig perceken belül kiértek a helyszínre, ahol hosszas tájékozódás után sem találtak sérültet, a bejelentő pedig elérhetetlenné vált.



A mentők mikor rájöttek, hogy csak "ízléstelen tréfáról van szó", elhagyták a helyszínt, és folytatták a "valós feladatok ellátását".



A bejegyzés szerint egyébként a mentők mostanában átlagosan 3500 mentési feladatot és több mint 10.000 mintavételt végeznek naponta.