Baleset

Kecskéivel együtt gázolta halálra a vonat a férfit Zalalövőnél

A férfi naponta kétszer terelte legelni a kecskéit a sín túloldalán található legelőhelyre. Ismerte a menetrendet, kedden este azonban egy menetrenden kívüli villanymozdony érkezett. 2020.11.18 13:55 ma.hu

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, egy embert és több kecskét is elgázolt egy vonat - a V43-as "Szili" villanymozdony - kedden este Zalalövőnél.



Az áldozatot ismerő olvasótól a 112Press.hu megtudta, hogy az egyedül élő férfi évek óta a kitaposott ösvény végén terelte át hat kecskéjét a sínek túloldalán található legelőhelyre. Ezt naponta kétszer megtette, oda-vissza. Este is a legelőhelyről tartott hazafelé. Azt teljesen kizárja az ismerős, hogy a férfi öngyilkos lett volna.



Az információk szerint az elhunyt jól ismerte a menetrendet és a biztonságosnak tartott, vonatmentes idősávban terelte át a kecskéket a sínen. Ezúttal azonban nem menetrend szerinti szerelvény, hanem egy V43-as villanymozdony érkezett Zalaegerszeg felől az egyenes, jól belátható sínpályán.



Elképzelhető, hogy a férfi ettől megijedt és gyorsan le akarta terelni az állatokat, de eleshetett a síneken. A két legidősebb kecskéje mellette maradt és a mozdony elsodort egy harmadikat is.



Az elgázolt férfi azonnal meghalt és elpusztult három kecskéje is.