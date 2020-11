Gyerekbántalmazás

Benyugtatózta a 3 éves gyereket, csak hogy felvegyék a kórházba

Életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat az ügyészség egy kecskeméti nő ellen, aki márciusban úgy akarta felvetetni a kórházba a hároméves kislányát, hogy nyugtatót kevert az italába, amitől a kislány életveszélyes állapotba került – írja közleményében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.



Az öt gyereket nevelő nő március 20-án telefonált be többször is a kecskeméti kórházba azzal, hogy az otthon belázasodott hároméves kislánya ellátását kérje. A járványügyi helyzet miatt az orvosok azt javasolták, hogy otthon csillapítsa a gyermek lázát és beszéljen a háziorvosával, a nő azonban nem nyugodott bele a dologba, délután három körül azzal hívta fel a mentőket, hogy a kislány lázas és fél óránként elájul. A mentők végül az anyát és a gyereket is bevitték a kórház gyermekgyógyászati osztályára, ahol az orvos megállapította, hogy a kislány nem lázas, és jó állapotban van. Az anyát ekkor tájékoztatták, hogy ha nem lesz szükség ellátásra, hamarosan hazaengedik őket, ő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a gyermek otthon háromszor is összeesett, ezért mindenképpen szeretné, ha a kórházban maradna.



A nő vissza is vitte a tünetmentes kislányt a kezelőbe, ahol vízzel locsolta, majd egyre agresszívebben követelte, hogy a gyermeket tartsák a kórházban, és azt mondta, hogy bármit elkövet, hogy ne küldjék haza. Az anya ezután tett bele a nála lévő nyugtatóból 8-9 szemet a kislány cumisüvegébe, a gyerek pedig ivott is ebből, és rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. Az orvosok az előzmények miatt mérgezésre gyanakodtak és azonnal elkezdték a kislány intenzív ellátását, így a gyermek a kezelés hatására fél óra után visszanyerte az eszméletét.



A kórház a mérgezés miatt értesítette a rendőrséget és a gyermekvédelmet, a helyszínre érkező rendőrök a vádlottól le is foglalták a nyugtatót.A főügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat életveszélyt okozó testi sértéssel vádolja és végrehajtandó börtön, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta ellene. Az ügyész indítványozta a nyugtató elkobzását, valamint a a vádlott szülői felügyeleti jogának megszüntetését is. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.