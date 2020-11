Bűnügy

Elmeorvos vizsgálja a szegedi férfit, aki megölte várandós feleségét - videó

Elmeorvos vizsgálja a szegedi feleséggyilkost. Pénteken végzett terhes párjával a 38 éves férfi, a gyilkosságot a hároméves gyermeke is végignézte. A családapa eddig nem tett vallomást. Az RTL Híradónak nyilatkozó pszichológus szerint a gyilkosságot végignéző kisgyermek életét akkor is meghatározza a trauma, ha nem is emlékszik majd a történtekre.