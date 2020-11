Bűnügy

Brutálisan összevertek egy utast a 148-as buszon - videó

A sértett szóvá tette nekik, hogy mielőtt a buszra felszállnak előbb a babakocsis és karon ülő gyermeket tartó kismamát kellene leengedniük és nem szitkozódniuk. 2020.11.05 10:53 ma.hu

A Fővárosi Főügyészség társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azokkal az 51 éves és 23 éves többszörös visszaesőnek minősülő férfiakkal szemben, akik 2018. május 7. napján a kora esti órákban szidalmazás és köpködés után bántalmaztak egy utast a BKV csepeli Szent Imre tér irányából az Ady Endre út irányába közlekedő 148-as járatán.



A konfliktust az okozta, hogy a két vádlott a busz megállásakor nem várta meg, hogy az utasok leszálljanak, hanem a középső ajtó elé állva még előttük felszálltak.



Ezt szóvá tette az éppen babakocsival leszálló kismama, valamint a buszon maradó, az ajtó közelében helyet foglaló egyik idősebb utas, akik mindketten emiatt alpári stílusú szitkozódást kaptak.



Amikor a busz elindult a vádlottak tovább fenyegették, szidalmazták az idősebb utast, és azt kiabálták neki, hogy le fogják szállítani a következő megállóban és ott megrugdossák, majd az idősebbik vádlott tovább hergelve magát a későbbi sértetthez lépett és annak arcába hajolva tovább szidalmazta, majd le is köpte őt.



Ekkor a sértett felállva megpróbálta eltolni a vádlottat, aki erre a társával együtt rátámadt, többször a fején ököllel megütötték, aki ráesett a busz egyik utasára, majd a fiatalabbik vádlott ütésének hatására az idősebbik elkövetőre is.



Amikor a sértett már menekülni próbált az idősebbik vádlott felállva követte őt és több alkalommal újra megütötte, aki ettől a busz első ajtaja előtt és a sofőr mellett ismételten elesett, miközben további bántalmazás azért nem érte, mert a busz férfi utasai időközben a fiatalabb elkövetőt visszatartották.



Végül a sértett visszament a busz közepére a leesett szemüvegéért, amikor további ütéseket kapott, majd az ugyancsak szidalmazott sofőr a vádlottaknak kinyitotta az első ajtót, akik leszálltak és menekülve távoztak.



Az igazságügyi orvos-szakértő a bántalmazott férfi egyéb sérülései mellett életveszélyes állapotot eredményező fejsérülést is megállapított, ezért a vádlottaknak 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt kell felelniük a Fővárosi Törvényszéken.