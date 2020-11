Erőszak

Öt rendőrautó érkezett a kórház gyermekosztályához Szombathelyen - egy embert előállítottak

2020.11.03 16:50 ma.hu

Négy szirénázó rendőrautó és egy szintén szirénázó csapatszállító kisbusz érkezett a szombathelyi Markusovszky kórház gyermekosztályának épülete elé. Ezen kívül civil jellegű, feltehetőleg a TEK-hez tartozó gépkocsi is behajtott a kórházba.



A lövedékálló mellényt viselő rendőrök a gyermekosztályra siettek, ahonnan a 112press.hu szerint egy férfit vittek el.



Meg nem erősített információnk alapján egy család tagjai okozták a felfordulást, akik nem akartak kifizetni egy általuk több napon keresztül igénybe vett külön szolgáltatást és elégedetlenségüknek hangot is adtak.



Később újabb családtagok is érkeztek a kórházhoz, akiket a készenléti rendőrség emberei visszafordítottak a bejárattól. Itt is volt kisebb kiabálás, méltatlankodás a családtagok részéről.



A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivőjének szűkszavú tájékoztatójából kiderült, hogy "a Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársai egy személyt állítottak elő – garázdaság szabálysértés elkövetése miatt – a megkeresésben szereplő helyszínről."



Arra nem érkezett egyelőre válasz, hogy történt-e személyi sérülés, keletkezett-e anyagi kár, illetve hangzott-e el életellenes fenyegetés.

112press.hu