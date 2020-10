Erőszak

Felvételeket is készített a több hónap alatt, amíg kisgyermekét zaklatta

A Bács megyei férfi a vád szerint 2017 novemberétől 2019 nyaráig a kiskorú gyermeke sérelmére szexuális cselekményeket követett el, volt arra is eset, hogy a magatartásáról felvételeket készített, amikor a gyermeke láthatáson nála tartózkodott. 2020.10.22 16:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kecskeméti Törvényszék a szexuális erőszak és gyermekpornográfia bűntette miatt folyó büntetőeljárásban a vádlott letartóztatását az elsőfokú bírósági eljárás befejezéséig fenntartotta, amely végzés ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést.



A Bács megyei férfi a vád szerint 2017 novemberétől 2019 nyaráig a kiskorú gyermeke sérelmére szexuális cselekményeket követett el, volt arra is eset, hogy a magatartásáról felvételeket készített, amikor a gyermeke láthatáson nála tartózkodott - tudósította az Inforádió.



A vádlottat 2019. szeptember 12. napján vette őrizetbe a nyomozó hatóság és ezt követően a letartóztatását elrendelték, amelyre az arra jogosult bíróságok fenntartotta. A vádemelést követően a Kecskeméti Törvényszék figyelemmel a bűncselekmény tárgyi súlyára – amelynek a büntetési tétele 5 évtől 25 évig szabadságvesztés – a letartóztatását az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig fenntartotta.



A védő nem vitatva azt, hogy a cselekmények súlyos büntetési tétellel fenyegetettek, azonban a vádlott büntetlen előéletére figyelemmel a határozat ellen fellebbezést jelentett be.



A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bűncselekmény tárgyi súlya miatt a szökés és elrejtőzés veszélye fennáll, ezért a végzés helyben hagyására tett indítványt.



Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla fog dönteni – olvasható a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleményében.