Villamos síneken cammogott a mackó Miskolcon

Medvét észleltek a Miskolci Önkormányzati Rendészet kamerái vasárnap hajnalban. Egészen pontosan 0:38-kor tűnt fel az állat a Testvériség utcán, majd a villamos síneken haladt a város felé, később visszafordult a Torontáli utcára, majd 0:49-kor az Őzugró utca felé haladva eltűnt a kamera látószögéből. A rendészek értesítették a rendőrséget, Miskolc MJV Önkormányzata pedig felvette a kapcsolatot a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Vadaspark szakembereivel.



Néhány nappal korábban a Lyukóvölgyben a lakosok figyeltek fel medvenyomokra az esőtől felázott, sáros talajon, a Magyar tanyán, az egyik kerítésen pedig az állat bundájából származó szőrcsomókat is találtak.



Miskolc MJV Önkormányzata arra kérte a polgárőrséget és a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársait, hogy a területen járőrözve fokozottan hívják fel a környéken élők figyelmét az esetleges veszélyekre.



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a medve nem játék, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van, a legtöbb konfliktus pedig épp az anyamedvékhez köthető. A szakemberek kérnek mindenkit, hogy amennyiben medvével találkoznak, a következőknek megfelelően járjanak el:

Erdőjáróknak

- Ha erdőben járunk, azt a kijelölt turistautakon tegyük!

- Kerüljük az átláthatatlan sűrűket, bozótosokat!

- Ha nem szükséges, ne menjünk napnyugta és napkelte közötti időben az erdőbe!

- Tegyük egyértelművé a medvék számára, hogy közeledünk: ne járjunk nesztelenül!

- Társaságban beszélgessünk!

- Egyedül járva használjunk zajkeltő eszközt: például csengőt vagy rádiót!

- Ne használjunk fejhallgatót!

- Ha véletlenül mégis találkozunk a medvével, és az állat nem vett észre minket, akkor lehetőleg feltűnés nélkül, halkan, a medvét szemmel tartva, hátrálva távolodjunk el a helyszínről!

- Ha a medve két lábra áll, azt a jobb tájékozódás érdekében teszi.

- Ha a medve észrevesz, ne próbáljuk elzavarni!

- Ne nézzünk a szemébe!

- Ne fordítsunk neki hátat!

- Ne akarjunk elfutni, mert gyorsabb nálunk!

- Autós találkozás esetén ne hagyjuk el a járművet!

- Ne etessük!

- Ne próbáljuk közelről lefényképezni (pl. szelfizni)!

- Ha a medve közelebb merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat!

- Kutyasétáltatás és kutyával való vadászat esetén tartsuk szem előtt, hogy a medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni védelemért, nyomában a támadó medvével.

- Ne vigyünk magunkkal erős illatú élelmiszereket!

- Ne vigyünk magunkkal halkonzervet és cukrozott sűrített tejet!

- Ne hagyjuk magunk után az élelmiszer maradékát, és annak csomagolóanyagát sem!

- A maradékot lehetőleg szagmentesen csomagoljuk el, úgy vigyük tovább magunkkal!

- Sátorozáskor az élemet a sátortól távol eső fára függesszük fel!

- Az erdei kerékpározás növeli a meglepetésszerű találkozás veszélyét!



Lakosoknak

- A kerítésen kívüli kerti és konyhai hulladéklerakót számoljuk föl!

- Ne dobjunk élelmiszer-maradékot a komposztba!

- A kukát csak a szemétszállítás napján tegyük ki az útra!

- A haszonállatokat zárt helyen éjszakáztassuk!

- A méhkaptárakat az erdőszegélytől távol helyezzük el!

- Alkalmazzunk megfelelően képzett, nagy testű kutyákat!



Gazdálkodóknak

- A medve látogatására ott lehet számítani, ahol a gazdálkodási egység és az erdő határa közel esik egymáshoz. A külföldi tapasztalatok alapján az erdőhatártól 500 méterrel távolabb a károkozás lehetősége elenyésző.

- Alkalmazzunk 5–8000 V feszültséget biztosító több szálas (lehetőség szerint 6 szál) villanypásztort! A legfelső szál 120 cm magasan legyen!

- Építsünk visszahajló felsőrésszel rendelkező, masszív kerítést a vagyontárgyak körül!

- Használjunk vadriasztó módszereket!

- A haszonállatokat zárt helyen éjszakáztassuk!

- A méhkaptárakat az erdőszegélytől távol helyezzük el!

- Alkalmazzunk megfelelően képzett, nagy testű kutyákat!

Amennyiben medvét észlelnek, vagy medvenyomokat látnak, jelezzék azt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek a +36 30 861-3808-as ügyeleti telefonszámon!



Címlapképünk illusztráció.