Állatvédelem

Meghalt a kostámadás sérültje is - videó

Meghalt a kórházban az a gombász, akit egy kos öklelt fel Szentgál közelében az erdőben. Ugyanez a kos megtámadott egy nőt is, aki azonnal belehalt a sérüléseibe.



A gombászó férfi combját és bordáit is eltörte a megvadult állat, egy hónapig volt kórházban, végül a szervezete feladta a küzdelmet. Erről a testvére beszélt a tényeknek, azt is mondta, hogy az áldozat, amikor megtalálták, azt kiabálta, hogy lőjék le a kost.