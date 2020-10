Bűncselekmény

Kilométereken át menekült a rendőrök elől - videón az autós üldözés

Kilométereken át menekült a rendőrök elől egy olasz sofőr Tolna megyében. Közben többször is áthajtott a piroson, és veszélyeztette a forgalmat. Csütörtökön Veszprémben is üldöztek egy autóst, ő menekülés közben egy álló kamionba vágódott. Hatan sérültek meg, köztük két rendőr. A sofőrökről kiderült: embercsempészek voltak, ezért nem álltak meg. Az egyikük ámokfutásáról videó is készült.