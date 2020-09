Segélyhívás

Messengeren kért segítséget egy férfi, megtalálták a rendőrök

Segítségkérő üzenetet kapott a 112Press Hírügynökség Messenger alkalmazásán egy elvileg fuldokló férfitől. Mivel nem válaszolt az üzenetükre, hívták a 112-es segélyhívó számot. 2020.09.23 22:24 ma.hu

Különös üzeneteket olvasott a 112Press munkatársa a bejövő Facebook Messenger üzenetek között. Az egy-két szavas, kevert betűs üzenetekből arra lehetett következtetni, hogy egy férfi bajban van, fullad. A kijelzett idő szerint a felfedezés előtt 40 perccel írt a férfi egy Győr-Moson-Sopron megyei településről. (Feltételezhetően nem a hírügynökségnek akart írni, hanem az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívójának akart üzenni.)



Minden bizonnyal az automata helyesírásjavítónak köszönhető, hogy az üzenet írója egy "focibánya" mellől kért segítséget, a településre rákeresve focipálya volt a faluban, bánya viszont nem. A férfinek azonnal megírták, hogy a 112-es számot hívja és mondja el, hol van, de az üzeneteiket nem olvasta. A kolléga próbálta felvenni az üzenete alapján komoly bajban lévő férfivel a kapcsolatot



Végül 21:29-kor tárcsázta a 112-es segélyhívószámot és elmondta, hogy egy segélykérésnek tűnő üzenet miatt telefonál, de nem tudja, hogy az valós-e, vagy csak egy rossz tréfa. A bejelentést azonban azonnal komolyan vették, az üzenet szövegének beolvastatása után kérték még az üzenet írójának a nevét, majd kapcsolták az érintett kapitányság ügyeletét.



Itt már nem kellett mindent elmondani, mivel a kapcsolásra az előzmény is megjelent a rendőrségnél. Néhány kérdés tisztázása után a vonal túlsó feléről megnyugtató válasz jött: ellenőrzik a focipálya környékét.



22:02-kor érkezett egy telefonhívás a rendőrségtől, hogy több ember is körbejárta a pályát és ellenőrizték a környező utcákat, érdeklődtek az italboltnál is, de senkit sem találtak, aki bajban lett volna. A 112Press munkatársa közben megkereste az üzenet írójának Facebook-profilját (ezt automatikusan nem lehet megnyitni a céges profilra érkező üzenetekből) és a profil linkjét bediktálta a telefonáló rendőrnek, aki elmondása szerint felírta azt.



Mint kiderült, valóban utána néztek és a feltöltött képek alapján gyorsan azonosították a településen élő férfit. 22:20-kor már arról kapott a hírügynökség értesítést, hogy a férfit a szülei lakásában megtalálták, mélyen aludt és nem igazán emlékezett semmire.



A férfi megmutatta a telefonját a rendőröknek, ahol már egyetlen 112Press-nek írt üzenet sem volt, (mert azokat kitörölte) viszont az általuk írt sorokat megtalálták, tehát egyértelműen azonosítani tudták, hogy a keresett személyt találták meg, aki - szerencsére - egyáltalán nem szorult orvosi ellátásra.



Az eset tehát több szempontból is megnyugtatóan zárult. A segélyhívó központban komolyan vették a közel háromnegyed órával korábban írt, kissé zavaros üzenetet és a rendőrök sem vették félvállról az éjszakai keresést.



Az üzenetíró reggel valószínűleg már nem is emlékezett a "remek tréfára". A rendőrök érkezésétől meglepődött szülei remélhetőleg emlékeztették rá ébredés után.