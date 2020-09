Erőszak

Egymillió forintra emelte a késes támadó nyomravezetői díját a Vasutasok Szakszervezete

Augusztus 14-én a lajosmizsei vonalon egy bliccelni próbáló utas késsel több helyen megszúrta a jegyvizsgálót, amikor arra figyelmeztette, hogy nem utazhat jegy nélkül. 2020.09.18 10:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korábbi ötszázezer forintról egymillióra emelte a jegyvizsgáló nő késes támadójának nyomravezetői díját a Vasutasok Szakszervezete (VSZ), miután a rendőrség egy hónapja hiába keresi a tettest.



A szakszervezet pénteken, az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett: augusztus 14-én a lajosmizsei vonalon egy bliccelni próbáló utas késsel több helyen megszúrta a jegyvizsgálót, amikor arra figyelmeztette, hogy nem utazhat jegy nélkül. A nő azóta is kezelésre szorul.



A közlemény szerint Meleg János, a VSZ elnöke azt mondta, hogy az elkövetők nem úszhatják meg az ilyen és ehhez hasonló eseteket, ezért "fejpénz" kitűzésével próbálják meg segíteni a nyomozást. Szerinte tarthatatlan és akár életveszélyes is az, ami időnként a vonatokon történik, ezért ennek véget kell vetni. Ráadásul ha a támadót nem sikerül elkapni, "vérszemet kaphatnak" más hasonló gondolkodású, viselkedésű emberek is - tette hozzá az elnök.