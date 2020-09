Bűnügy

Fegyveres rablás a soproni Várkerületben: több embert elfogott a rendőrség és a TEK - videó

Fegyveres rablás gyanúja miatt több embert elfogott a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) szeptember 12-én és 15-én Sopronban és Győrben, közülük négyen köthetők a szeptember 6-án Sopron belvárosában történt fegyveres rabláshoz - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtök reggel.



A rendőrségre szeptember 6-án érkezett bejelentés arról, hogy két férfit megtámadtak Sopron belvárosában, a Várkerületen és az elkövetők lövéseket is leadtak egy autóból, miután a sértettek megpróbálták követni őket.



A nyomozás során kiderült, hogy az elkövetők korábban az egyik sértett otthonába erőszakkal behatoltak és készpénzt, valamint ékszereket raboltak tőle és társától.



A megyei rendőr-főkapitányság fegyveresen elkövetett rablás bűntettének gyanúja miatt indított eljárást.



Szeptember 12-én a győri, a soproni és a kapuvári rendőrkapitányság összehangolt akciót szervezett a körözött bűnözők elfogása és a közterületen elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében, amikor felismerték azt az osztrák rendszámú autót, amelyet a rabláskor használtak, valamint a jármű közelében tartózkodó, körözés alatt álló győri férfit. A 25 éves O. Attilát elfogták és előállították.



Mivel további lehetséges elkövetők is a hatóság látókörébe kerültek, a fegyveres rablás miatt a TEK két nappal később hajnalban elfogott két férfit Győrben, egyet pedig Sopronban. A Sopronban elfogott harmincéves kapuvári férfiról kiderült, hogy O. Attila bűntársa volt.



A feltételezett elkövetők otthonaiban házkutatást tartottak, ahol a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, nagy mennyiségű készpénzt és a soproni rablásból származó ékszereket foglaltak le.



A tanúkihallgatások és az adatok elemzéseként még aznap délután és az esti órákban a fegyveres rablás további két feltételezett elkövetőjét is elfogták a megyei rendőr-főkapitányság és a Győri Rendőrkapitányság munkatársai a megyeszékhelyen.



A gyanúsítotti kihallgatásokat követően a rendőrség kezdeményezte három férfi letartóztatását, míg az elsőként elfogott O. Attilát letartóztatták.