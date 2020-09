Állatkínzás

Elütötte a vonat a brutális körülmények között tartott kutyát, ám a szenvedéseinek itt sem lett vége - képek

A Menhely Az Állatokért Alapítványt hívta egy szemtanú, aki szerint elütött a vonat egy kutyát, aki feltételezhetően még él, és a segítségüket kérte. A szervezet azonnal hívta egy, a lehető legközelebb tartózkodó kollégájukat, de az is sok-sok kilométerre távol volt, idő kellett míg odaért a helyszínre.



Nem telt bele 30 perc, a szemtanú újból hívta az állatmenhelyet, hogy a gazda behúzta a kertjébe a kutyát, agyonütötte, lelocsolta és felgyújtotta. A vonal másik végén lévő állatvédő azt kérte a hölgytől, hogy hívja azonnal a rendőrséget. A szemtanú telefonjával mindent dokumentált, amit tudott.



Nem sokkal később már a rendőrség kereste meg az Alapítványt, hogy kint vannak a kutyatulajdonosnál a kutya él, és megkérték őket, hogy szállítsák el. "Most már nálunk van, megteszünk mindent érte!

Rendkívül sovány alultáplált, kézben vittük a betegházba" - írták a Facebookon. Azt, hogy pontosan mi is történt, nem tudni még, más szemtanúk szerint a síneken vérnyomok voltak, de feltehetően a kutyát mégsem gyújtották fel. Egy biztos, a kutyus rendkívül alultáplált volt, borzalmas körülmények között tartották.