Két nap alatt hat bűncselekményt követett el egy 60 éves férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2020. szeptember 11-én 10 óra 54 perckor érkezett bejelentés, hogy Debrecenben a Nagyerdőn egy kerékpáros férfi bement egy társasház udvarára, ahol egy gallyal ráütött egy ott tartózkodó idős nő kezére, aki ennek következtében összeesett. A férfi ezután a földön fekvő nő telefonját magához vette, majd ismeretlen helyre távozott. Az idős nő a bántalmazás következtében könnyű sérüléseket szenvedett.



A helyszínre érkező nyomozók az adatgyűjtés követően beazonosítottak egy 60 éves helyi lakost, akit rövid időn belül elfogtak, és előállítottak a Debreceni Rendőrkapitányságra. A férfi kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését, és felmerült a gyanú, hogy K. József több bűncselekményt is elkövetett az elmúlt napokban.



A férfi a Nagyerdőn történt bűncselekmény elkövetése után a belváros felé kerékpározott, ahol először egy lakóház vaskapuján dörömbölt. Amikor ezt a tulajdonos szóvá tette, agresszíven megfenyegette. A férfi ezután egy bevásárlóközpontba ment, ahol összetűzésbe keveredett egy másik vásárlóval, majd a biztonsági őrnek is nekitámadt.



Kihallgatása során a gyanúsított azt is beismerte, hogy 2020. szeptember 10-én Hajdúsámsonban is agresszíven lépett fel egy nővel szemben, akit kerékpározás közben minden előzmény nélkül fellökött. A nő elesett és súlyos sérüléseket szenvedett.



A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya K. Józseffel szemben kifosztás bűntett, könnyű testi sértés, súlyos testi sértés, valamint 3 rendbeli garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást.