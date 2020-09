Bűncselekmény

Terhes lett egy 11 éves hevesi kislány, miután nevelőapja megerőszakolta

A döbbenetes családon belüli szexuális erőszakra úgy derült fény, hogy a kislány annyira hányt, hogy be kellett vinni a kórházba. 2020.09.07 15:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megerőszakolta a 11 éves nevelt kislányát egy hevesi férfi. A döbbenetes családon belüli szexuális erőszakra úgy derült fény, hogy a kislány annyira hányt, hogy be kellett vinni a kórházba. Az ultrahang vizsgálaton pedig kiderült, hogy terhes, és az okozza a rosszulléteit. A terhességet természetesen megszakították az orvosok - írja a 24.hu.



A Heves Megyei Rendőrkapitányság tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátatozója sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsította meg az élettársa kislányát megerőszakoló férfit, majd kezdeményezte a letartóztatását.



Az Egri Járásbíróság nyomozási bírója szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolása és a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye miatt azonnal el is rendelte a férfi letartóztatását. A végzés egyelőre nem végleges, mert a gyanúsított és a védője is fellebbezett.