Szúnyogirtás

Katasztrófavédelem: a Duna teljes szakaszán irtani kell a szúnyogot

A Duna teljes szakaszán irtják a szúnyogokat, miután a szúnyoglárvák fejlődésének kedvező árhullám vonult le a folyón - tájékoztatta a szúnyoggyérítési program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



Földi védekezést alkalmaznak a Szigetközben, Komárom térségében, a Dunakanyarban, Budapesten, a Csepel-szigeten, a dunaújvárosi, a szekszárdi régióban, valamint Baja és Mohács térségében - tartalmazza a közlemény.



A kezeléseket napnyugta után végzik. A pontos időpontok megtalálhatók a katasztrófavédelem honlapján, valamit az érintett települések is közzéteszik a szúnyoggyérítésre vonatkozó információkat honlapjukon vagy közösségi oldalaikon - tették hozzá.



A Dunán két hete levonult kisebb árhullám miatt intenzíven kell védekezni; a múlt héten biológiai lárvagyérítés zajlott az árterületeken, a következő napokban a kifejlett szúnyogok számát csökkentik földi eljárással a településeken - közölték.



Emlékeztettek arra, hogy a változékony, esős időjárás az idei nyáron kifejezetten kedvező volt a rovarok számára. Korábban a Tisza és mellékfolyói, azután a Duna öntötte el a szúnyoglárvák ideális tenyészőhelyeinek számító árterületeket. Ezen kívül a villámárvizek is okoztak, főként Somogy és Zala megye egyes térségeiben szúnyoginváziót.



A katasztrófavédelem az egész szezonban intenzív védekezéseket valósított meg az ártalommal leginkább érintett területeken - írták. Az országos tisztifőorvos egyedi engedélyével néhány hétig intenzív légi kémiai kezeléseket is kellett végezni a keleti országrészben kialakult extrém szúnyogártalom leküzdésére.



Ha az időjárás nem teszi lehetővé a meghirdetett napon a gyérítést, a pótlásra a következő két napon kerül sor - közölte az OKF.