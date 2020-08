Baleset

Hat autó karambolozott az M0-áson Halászteleknél

A helyszínelés idejére a rendőrök a belső és a középső forgalmi sávot is lezárták, emiatt torlódásra kell számítani. 2020.08.22 12:50 MTI

Hat személygépkocsi ütközött össze az M0-ás autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Halásztelek külterületén - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu-n. Az Útinform később azt közölte: a közelben újabb baleset történt, jelentős a torlódás.



Az Útinform később azt írta: már két baleset is nehezíti a haladást az M0-s autóút déli szektorában. A Halásztelek térségében, a 17-es kilométernél történt baleset mellett miatt egy sávon haladhatnak a járművek. A 15-ös kilométernél, a Nagy-Duna hídon szintén több jármű karambolozott, ott a belső sávot zárták le, a forgalom 8-9 kilométeren torlódik.



Az ellenkező, M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Nagytétény térségében továbbra is két kilométeren át araszol a kocsisor.