Erőszak

Könyörtelen börtönbüntetésre számíthat a gyerekeket molesztáló iskolai portás

Fegyházbüntetést indítványoz a Fővárosi Főügyészség azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint egy budapesti általános iskola portásaként, illetve kertész-karbantartójaként több gyereket molesztált - közölte a fővárosi főügyészhelyettes hétfőn.



Üveges Andrea közleményében azt írta, a 61 éves férfi sportedzéseket és szakkört is tartott a gyerekeknek, illetve a táboroztatásukban is részt vett.



A vádirat szerint a férfi a gyerekek bizalmát kihasználva 2015-től több tanulóhoz szexuálisan közeledett, fejlődésüket veszélyeztette, többeket szexuálisan bántalmazott. A férfit 2019-ben vették őrizetbe, 2020. júniusig letartóztatásban volt, majd - az ügyészség indítványa és fellebbezése ellenére - bűnügyi felügyeletbe került.



A férfi ellen a Fővárosi Főügyészség tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető befolyása alatt álló sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat.



Az ügyészség azt indítványozza, hogy ha a vádlott beismeri a tettét és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, a bíróság ítélje őt tizenegy év és nyolc hónap fegyházbüntetésre, valamint tiltsa el tíz évre a közügyek gyakorlásától, valamint véglegesen tiltsa el olyan foglalkozás vagy egyéb tevékenység gyakorlásától, amely keretében kiskorúakkal hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhet.



A Fővárosi Főügyészség arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen jellegű cselekmények napvilágra kerülésében fontos a család bizalmi és őszinte légköre, a történtek feldolgozásában pedig a szakértői segítség igénybevétele.