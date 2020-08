Bűnügy

Az M1-esen fogták el a benzinkutakon, pihenőkben garázdálkodó trükkös tolvajokat - videó

A trükkös tolvajok az elmúlt időszakban jellemzően autópályák pihenőiben, parkolókban és benzinkutakon törtek fel gépkocsikat, melyekből minden értéket vittek, ami mozdítható.



A háromfős társaság 2020. augusztus 10-én kora hajnalban egy, az M1-es autópályán lévő benzinkút parkolójában lopott meg egy kocsijában szunyókáló férfit. A jármű jobb első ablakát betörték, és a pénztárcáját, a benne lévő több százezer forint értékű valutával és személyes irataival együtt kivették, és futásnak eredtek, a sértett azonban felébredt, és utánuk ment. A kergetőzés közben az elkövetők, hogy eltereljék üldözőjük figyelmét, némi készpénzt szórtak szét az úttesten.Tervük be is jött, ugyanis, míg a sértett a pénzét próbálta összeszedni, addig a tolvajoknak sikerült elmenekülni a helyszínről.



Nem sokkal később egy másik, szintén az M1-es autópálya mentén található parkolóban egy kisbusz ablakát törték be, és a szélvédő mögül lopták el a sértett pénztárcáját pénzével és személyes okmányaival együtt, majd elhagyták a helyszínt.



Nem jutottak messzire, a budaörsi nyomozók már várták őket. A Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom és Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságok, valamint a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársaival összehangolt országos koordináció keretein belül végzett munka eredményeképpen 2020. augusztus 10-én hajnali 3 óra 20 perckor az M1-es autópálya zsámbéki lehajtójánál állították meg a gépkocsit, amellyel az elkövetők menekültek.



A nyomozók a 23 éves K. Istvánt, a 46 éves F. Sándort és az 56 éves N. Zsigmondot a rendőrkapitányságra előállították és kihallgatták. Ketten közülük tagadták a cselekmény elkövetését, a gyanúsítás ellen panaszt tettek, legfiatalabb társuk részletesen vallott az elkövetett bűncselekményekről.



A három kunszentmiklósi férfivel szemben lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt - őrizetbe vételük mellett - a további eljárást a Budaörsi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le, melynek keretében vizsgálják a korábban, hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények kapcsán betöltött lehetséges szerepüket is.