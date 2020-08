Lopás

Több százezer forintnyi érték volt a táskában, amit egy törölköző alól loptak el a tóparton

Velencén teljesített szolgálatot 2020. augusztus 7-én este egy készenléti járőrpár, amikor intézkedés alá vont három zavartan viselkedő román fiatalt: egy 19 éves férfit, egy 18 éves nőt és egy 13 éves fiút.



Amikor a Készenléti Rendőrség állományába tartozó törzsőrmester és őrmester megkérdezte tőlük, hogy van-e náluk szabálysértésre, vagy bűncselekményre utaló tárgy, ugyan nemleges választ adtak, de a náluk lévő sporttáskából olyan iratok kerültek elő, amelyek nem az ő nevükre lettek kiállítva. Ezen túl a táska alján lapult egy olyan mobiltelefon is, melynek jelkódját egyikük sem ismerte.



A készenléti rendőrök így felvették a kapcsolatot a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjával, és az igazolványokon szereplő személlyel való kapcsolatfelvételt kérték. Mintegy pár perc elteltével az ügyeletestől azt a tájékoztatást kapták, hogy az iratok tulajdonosa most tett bejelentést, miszerint a Velence Korzó szabadstrandjának egyik napozóágyáról ellopták sporttáskájukat, benne irataikkal, vonatjegyükkel, készpénzükkel, ruháikkal, mobiltelefonjukkal együtt.



Miután a bejelentő és a felesége odaérkezett a készenléti rendőrökhöz, egyből felismerték saját holmijukat, és a hölgy a telefon képernyőzárját ujjnyomatával egyből fel is oldotta.



Amikor átnézték a táska tartalmát, kiderült, hogy 18 000 forint készpénz hiányzik belőle. A rendőrök felszólítására ekkor az intézkedés alá vontak közül a 18 éves nő melltartójából elővette a pénzt, majd átadta a rendőröknek.



A 19 éves férfit és a 18 éves nőt előállították a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, míg a 13 éves fiút szintén oda szállították be a járőrök biztonsági intézkedés keretében. A két felnőttet a gárdonyi nyomozók lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, míg gyermekkorú társukat meghallgatták. A megkerült sporttáskát a benne lévő értékekkel együtt a sértettek visszakapták.