Tragédia

Ablakból kizuhanó ember esett rá egy nőre Budapesten, mindketten meghaltak - a baba jól van

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, kizuhant egy emeletes ház ablakából egy férfi és ráesett egy babakocsit toló nőre pénteken Budapesten, mindketten meghaltak - közölte az M1 aktuális csatorna a péntek esti Híradóban. A rendőrség a police.hu-n azt írta: a férfi kiugrott az épületből. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta, a helyszínről egy féléves kislányt vittek kórházba.



A baleset Budapest XI. kerületében, a Hadak útján történt. Az M1 úgy tudja: a babakocsi összetört, de a benne lévő gyermek csak könnyebben sérült meg.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint az épület 14. emeletéről öngyilkossági szándékkal ugrott ki a férfi, aki a családjával sétálni induló nőre esett. A 42 éves budapesti férfi és a 41 éves fővárosi nő is olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.



Az asszony férje és nagyobbik gyermeke nem sérült meg, a kisebbet azonban megfigyelésre a mentők kórházba vitték. A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított büntetőeljárást - írta a rendőrség.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta: négy mentőegységet riasztottak. Az első rohamkocsi percek alatt a helyszínre ért. A mentők a földön egy férfit láttak, aki nagy magasságból zuhant ki és ráesett egy anyukára. A nő mellett egy féléves kislány is ott volt.



Az anyát és a férfit is hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de mindketten menthetetlenek voltak. A csecsemőt könnyű sérülésekkel vitték a gyermeksebészeti osztályra - közölte Győrfi Pál.

A Blikknek a ház egyik lakója azt mondta, hogy a nő kétgyerekes édesanya volt, és a 12. emeletén lakott. A lap értesülései szerint az ablakból kizuhanó férfi nem abban a tömbben élt, információik szerint egy kamera felvette, ahogy bemegy a házba egy szerszámosládával. A Blikknek a lakó azt is mondta, hogy a nő férje végignézte a balesetet, jelenleg sokkos állapotban van.