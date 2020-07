Állati

Befogták az elszabadult emut Csepelen

Elszabadult emut fogtak be Csepelen - közölte a rendőrség szerda délután a honlapján.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint délelőtt érkezett a bejelentés, hogy a XXI. kerületben, a II. Rákóczi Ferenc úton egy emu szaladgál.



A csepeli rendőrök kiérkezésekor az emu már elszaladt a kertes övezet felé. A rendőrök értesítették az állatmentőket. Az elszabadult futómadarat egy férfi segítségével ők fogták be, majd el is szállították - írták.