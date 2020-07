Keresik

Elment átvenni a diplomáját, azóta nem látták Regőt

„Hegedűs-Deme Regő hétfőn elment átvenni a diplomáját Kecskeméten a Neumann János Egyetemre, majd barátaival megünnepelni. Azóta senki sem látta, haza nem jött, nem jelentkezett, sem a neten, sem telefonon nem elérhető” – írja a fiú apja a Facebookon. A 181 cm magas, 80–82 kg, barna félhosszú hajú Regőt a rendőrség is keresi.



Normál utcai öltözetben egy táskával ment el, magával vitte a laptopját, egy külső HDD-t és a mobilját. Apja szerint az eltűnését megelőző pénteken átutalta a maradék pénzét egy ciprusi cég számlájára, innen lehet például online póker oldalakra pénzt utalni, játszani. Időnként ugyanis pókerezett, de személyes asztalnál, vagyis élő partnerekkel, apja szerint nagy valószínűséggel hétfőn is együtt játszottak.



De nem biztos, hogy pókert, Regő ugyanis elég sok időt töltött a játékokkal, az utolsó időszakban például a Diablo 3-mal játszott, feltehetőleg Fenn Rau néven, de játszott Regő vagy DemeRegő vagy h.demerego nevű felhasználónévvel is, a Heartstone játékban pedig Eobard#2187 és Eobard#2573 neveken. Mindez azért érdekes, mert apja azt kéri, hogy aki találkozott vele online az utóbbi időben, az mindenképpen értesítse őt.



„Nem élt éjszakai életet, nem ivott, nem drogozott. Regő magába zárkózó típus, internetes Gamer baráti körrel” – írta apja.