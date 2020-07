Baleset

Frontális balesetben meghalt egy férfi Seregélyesnél - képek

Frontális balesetben meghalt egy férfi a 62-es főúton Seregélyesnél péntek délután - közölte a rendőrség a honlapján.



A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a férfi Székesfehérvár felől közlekedett Dunaújváros irányába, amikor a főút 30-as kilométerénél - eddig tisztázatlan okok miatt - áttért a másik sávba és ott frontálisan összeütközött egy tehergépjárművel. A személyautót vezető 64 éves rácalmási férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.



A helyszíni szemle és a műszaki mentés jelenleg is tart, a forgalom rendőri irányítás mellett, félpályán halad.



A tehergépjármű vezetője azt mondta a Deltahíreknek, próbálta elkerülni az ütközést, fékezett, félrehúzta a kormányt is, de nem tudta elkerülni a becsapódást. Hozzátette, szerencséjére a szalagkorlát megfogta a teherautót, mert ha az nem lett volna ott, akkor biztosan az árokba borul. Elmondása szerint a férfihez azonnal odasiettek a becsapódás után, egy autós a pulzusát is megvizsgálta, akkor még életben volt, azonban perceken belül a férfi életét vesztette.