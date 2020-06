Gyilkosság

Különös kegyetlenségge végzett a rendészeti iskola tanulója 27 éves áldozatával

2020.06.03 12:43 ma.hu

Meztelenül, átvágott torokkal találtak rá arra a 27 éves férfira, aki vasárnap egy 17 éves társa meggyilkolt. A tettes a kukák közé rejtette áldozatát.

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, egy 18 éves, az érettségijét ünneplő fiatal két embert is megkéselt. R. Róbert egyelőre tisztázatlan okok miatt a saját barátját is arcon szúrta, a sérült be tudott menekülni egy közeli kertes házba.



A másik, 27 éves férfit, Gy. Rolandot saját otthona előtt gyilkolta meg. „Az elsők között értem a helyszínre az áldozat megtalálásakor. A házunk közelében lévő kukák között feküdt a lemeztelenített fiatalember. A gyilkos átvágta Roland torkát, majd valamilyen oknál fogva levetkőztette. Utána a tettes hazasietett a szemközti utcába, és egy talicskát hozott. Beletette a holttestet és a körülbelül tíz méterre lévő kukák közé tolta, amelyeket aztán gondosan ráhúzott. Könnyen lehet, hogy az elkövető nem csak ivott, hanem valamilyen más szert is fogyasztott” – mondta a Borsnak egy szemtanú.



A megkéselt fiatal háza elé virágokat és mécseseket hoztak a gyászoló barátok, kollégák és hozzátartozók. A Bors úgy tudja, hogy Roland nemrégiben vesztette el az édesapját, és a nagymamájával élt, aki unokája halála óta szinte ki sem teszi a lábát a családi házból. Hegesztőként dolgozott egy helyi fémipari vállalatnál, amelynek az épületére fekete zászlót tűztek ki.



R. Róbertet hamar elfogták, a tettét elismerte, noha önvédelemre hivatkozik, és csak egy utcára lakik az áldozatától. A családi házukon a redőnyöket lehúzták, édesanyja pedig nem akart nyilatkozni. A család Romániából költözött át Magyarországra. A tettes rendőr akart lenni, ezért végezte el a rendészeti iskolát. Kollégiumban lakott, de onnan kirúgták.

Fellebbezett letartóztatása ellen

A Békéscsabai Járásbíróság a megyei főügyészség kezdeményezésére kedden elrendelte annak a 18 éves férfinak a letartóztatását, aki vasárnap hajnalban halálra késelt egy embert Gyulán, saját barátját pedig az arcán vagdosta össze.



A Gyulai Törvényszék azt írta, a letartóztatás az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. A határozat ugyanakkor nem végleges, a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedésért fellebbezett.



A Békés Megyei Főügyészség közleménye szerint a gyanúsított – aki sajtóinformációk szerint rendészeti tanuló volt – május 31-én éjszaka barátjával szórakozott Gyulán, majd hazatérve kést vett magához, és visszaindult a belvárosba. Lakóhelyétől néhány házra találkozott a sértettel, akit eddig tisztázatlan okból többször megszúrt. A 27 éves férfi a helyszínen életét vesztette.



A tettet látta az elkövető barátja, akit a férfi – azért, hogy ne tudja értesíteni a mentőket – szintén megtámadott, az arcán 4 centiméteres sebet ejtett.



A rendőrök a bejelentéstől számított egy órán belül, a 44-es számú főút Gyulát elkerülő szakaszán fogták el a 18 éves fiatalembert.



A letartóztatást azért rendelték el, mert tettét követően a gyanúsított szökést kísérelt meg, és tartani lehet attól, hogy szabadlábon megpróbálna elrejtőzni. A cselekmény, a több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete – mivel a férfi a 20. életévét még nem töltötte be – tíztől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható – írta a megyei főügyészség.