Baleset

Dunába ugrott egy férfi - jelenleg is tart a keresése

Május 31-én éjjel valaki a Lánchídról a Dunába ugrott. Volt, aki még látta felbukkanni a férfit a vízben, nem sokkal azonban elmerült – írja az Index.



A BRFK sajtóosztálya az Indexnek megerősítette, hogy május 31-én egy órakor azzal hívták a rendőröket, hogy egy férfi a Lánchíd pesti hídfőjénél, a hídról a Dunába ugrott. A tanúk szerint a férfi egyedül volt és világos pólót viselt.



A dunai hajósok a bejelentéstől számított négy, a rendőrök pedig hat perccel később a helyszínre érkeztek és megkezdték a férfi keresést − mondta Nothoff Ingrid rendőr őrnagy, a BRFK kommunikációs munkatársa.



Sötétedés után a kutatást felfüggesztették, hajnalban azonban újrakezdték, amely jelenleg is tart, de egyelőre a férfit nem találták meg.



Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!