Közlekedés

150-nel előzött egy civil rendőrautót, majd balesetet szenvedett - videó

A sofőr 150 km/órás sebességgel előzött meg egy civil rendőrautót a 84-es főúton, majd 190-ig gyorsítva eltűnt a zsaruk szeme elől. Egyházashetyén azonban utolérték.

A civil rendőrautó mindennapi résztvevője a 84-es út forgalmának, mivel ez az út sok embert csábít száguldásra és több halálos baleset is történt a vasi szakaszon. Ezúttal Jánosháza felől tartott Sárvár irányába, amikor egy BMW 150 km/órás sebességgel megelőzte, majd 190 km/órás sebességig gyorsítva elhúzott – írja a 112press.hu.



A rendőrök a borgátai elágazónál vesztették nyomát a száguldónak, de tovább haladtak Boba irányába. Egyházashetyén több helyen is megkérdezték a közlekedésiek, hogy láttak-e az utcán állók egy sötét színű BMW-t?



Nem sokkal később azonban maguk is belefutottak.



A BMW vezetője ugyanis egy kanyarban elvesztette uralmát a járműve felett és egy Audinak ütközött, majd az árokba csapódott.



A száguldó sofőr 200 ezer forintos büntetést és 8 büntetőpontot kapott, valamint a közúti baleset okozása miatt szabálysértési eljárás indult ellene.