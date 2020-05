Gyilkosság

Brutális kettős gyilkosság a Deák téren - esélyük sem volt a megkéselt fiataloknak

Intézetben élt az a 18 éves fiú, aki bandában támadt egy gyanútlanul szórakozó társaságra a Deák téren. Krisztián csütörtök éjszaka ünnepelte a születésnapját. A fiú a tömegverekedésben előkapta a bicskáját, amivel összevissza kaszabolta áldozatait. Társai közben brutális kegyetlenséggel ütötték-verték a földön fekvő fiúkat, fejbe és hasba rugdosták őket, három lány próbálta leállítani a támadókat, de hiába. Olyan súlyosak voltak a sérüléseik, hogy ha a mentők a támadás pillanatában ott vannak, akkor sem tudták volna megmenteni őket - számolt be az esetről a Blikk.

Ezzel a késsel végzett két emberrel a gyilkos /Fotó: Police.hu

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, borzalmas tette után a támadó elszaladt, társai pedig követték. A földön vérben fekvő fiút előbb a barátai, majd a rendőrök próbálták újraéleszteni. Sajnos, senki nem járt sikerrel, Gergely és László életét vesztette.



A gyilkossá vált fiatal fiút, aki egy autó alá dobta a kést, tíz perccel szörnyű tette után elkapták a rendőrök: a késelést és a menekülést is végig vették a kamerák.



"Gergő most érettségizett, nagyon készült az önálló életre. Imádta a focit, az Újpest volt a mindene. Nem volt mintagyerek, garázdaság miatt többször felelősségre vonták már. De a késtől irtózott, soha nem hordott magánál. A tragédia előtt legjobb barátja, Laci születésnapját ünnepelték. Vele volt a testvére is, ő szerencsére megúszta. Nem tudom, a család hogyan heveri ki ezt a tragédiát" – sírta el magát az ismerős.



Laci édesapja már régebben meghalt, súlyos betegségben elhunyt édesanyjától két hete vettek végső búcsút. Laci azóta a húgával együtt a nagymamánál lakott. "Amikor a nyomozók közölték Babi nénivel a tragikus hírt, rosszul lett, az unokája pedig elájult" – mondta a lapnak László nagymamájának szomszédja. "A kislány imádta a bátyját, két napja még együtt pingpongoztak. Amíg az egyik rendőr elszaladt nyugtatóért, társa vigasztalni próbálta a nagymamát. Babi néni azóta is minden percben sír."



A nyomozók kockáról kockára elemzik a kamerafelvételeket, hogy tisztázzák, kinek mi volt a szerepe a tragédiában. A rendőrök Cs. Krisztiánt, J. Dánielt és J. Marcellt őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.